Nach Todes-Drama: Graz braucht Unterführungen

Die Tragödie um einen 35-jährigen Familienvater aus Voitsberg, der in der Hafnerstraße in seinem Pkw von einem GKB-Zug erfasst wurde und starb, löst neuerlich eine Debatte um die Sicherheit an den vielen Eisenbahnkreuzungen in Graz aus. Tenor: Gemeinsam kann man eine (teuere) Gesamtlösung stemmen.