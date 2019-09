Peuerbacher verkaufen heuer 500.000 Handys

In Österreich hinter Emporia die Nummer zwei

In zehn europäischen Ländern sind die Produkte schon erhältlich - in Österreich ist Beafon hinter dem Linzer Handy-Hersteller Emporia die Nummer zwei am Markt, in Deutschland hinter dem schwedischen Anbieter doro ebenfalls in Lauerstellung auf die Spitzen-Position. Erstmals werden heuer mehr als 500.000 der in Österreich entwickelten Geräte ausgeliefert, der Umsatz der Handysparte lag schon im Vorjahr bei über zehn Millionen Euro.