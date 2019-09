Wallis Bird: Der Kampf gegen Ungerechtigkeiten

„Life is long, but the time is short“ tönt es aus der vierten Single des kommenden Albums, in der die Irin einen besonders wichtigen Moment ihres Lebens festhält und diesen ihren Eltern widmet. Es geht um ein Wochenende der guten Laune, des guten Essens und vor allem der guten Gesellschaft, in der die unschuldige Zeit der frühen Tage bildhaft reflektiert wird. Es geht auch um die Liebe und das starke Band zweier liebender Menschen. Wie auch schon oft in der Vergangenheit hat Bird keine Berührungsängste mit sentimentalen Gefühlen und klarer Offenheit. „Die Welt hat sich stark verändert und mit ihr, habe auch ich mich verändert. Die #metoo-Bewegung, gleichgeschlechtliche Hochzeiten in Australien, die Black-Lives-Matter-Bewegung, Donald Trump, der Brexit, das Wiedererstarken des Rassismus und die Umweltkrise.“