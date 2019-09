Mattsee ist Österreichs Regen-Hauptstadt

Der Sonntag und Montag sind in weiten Teilen Österreichs sehr nass verlaufen. So regnete es binnen 24 Stunden fast so viel wie in einem ganzen durchschnittlichen September. Wolfsegg (OÖ) bekam etwa bis Montagvormittag 64,4 Liter pro Quadratmeter ab. Auf das Monatsmittel von 82 Liter pro Quadratmeter fehlt nicht viel, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Und in Mattsee fiel der meiste Niederschlag: 72 Liter pro Quadratmeter binnen eines Tages.