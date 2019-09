Djokovic nach Aufgabe: „Es ist sehr frustrierend“

Der Weltranglisten-Leader und Titelverteidiger Novak Djokovic musste am Sonntag in New York gegen den Schweizer Stan Wawrinka beim Stand von 4:6,5:7,1:2 verletzt aufgeben. Der Serbe hatte sich nach zwei Sätzen an der linken Schulter behandeln lassen, die ihm bereits in den Spielen zuvor Probleme bereitet hatte.