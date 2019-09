Angreifer attackiert Lokalgast mit Glasflasche

Gegen 3 Uhr war der 19-jährige Verdächtige erneut in der Diskothek in Gralla im steirischen Bezirk Leibnitz aufgetaucht. Laut Polizei hatte er eine Glasflasche bei sich, die er an einer Tischkante abschlug. Mit der abgebrochenen Flasche in Händen ging er daraufhin auf eine Gruppe von Gästen zu, mit der er zuvor bereits im Clinch gelegen war. Ein 39-jähriger Lokalbesucher wurde darauf aufmerksam und wollte offenbar Schlimmeres verhindern.