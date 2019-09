Wer wird die Steirer nach der Neuwahl regieren?

Schwarz-Rot: Wahrscheinlichkeit 60 Prozent

Trotz des überraschenden Koalitionsbruchs durch die ÖVP ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Schwarz und Rot nach den Wahlen noch einmal in eine Koalition eintreten. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer wäre das am liebsten. Zu viele gemeinsame Projekte (zum Beispiel die Gemeindefusionen) hat man umgesetzt, zu ähnlich sind die politischen Positionen. Zum großen Streitpunkt dürfte allerdings das Liezener Leitspital werden: SPÖ-Chef Michael Schickhofer hatte am Sonntag im „Krone“-Interview den bereits paktierten Standort Stainach-Pürgg infrage gestellt. Damit wackelt das ohnehin umstrittene Projekt so stark wie nie zuvor.