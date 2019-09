Landtagswahlen: CDU und SPD drohen herbe Verluste

CDU und SPD schließen Koalitionen mit AfD aus

In Brandenburg kämpft die AfD mit der SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke, die ebenfalls herbe Verluste einstecken dürfte, um den ersten Platz. Eine Koalition mit den Rechtspopulisten schließen in beiden Ländern aber alle anderen Parteien aus. Hier wie dort zeichnet sich eine schwierige Koalitionsbildung ab: Sowohl die rot-rote Regierung in Potsdam als auch die schwarz-rote Koalition in Dresden kommen seit Monaten in Umfragen auf keine Mehrheit mehr.