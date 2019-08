Nach Lkw-Crash: Weikhard-Uhr in Graz steht wieder

Eineinhalb Monate lang war sie verschwunden, jetzt steht die Weikhard-Uhr am Grazer Hauptplatz wieder. Mitte Juli hatte sie ein Betonmischer bei einem unachtsamen Rückfahrmanöver gerammt und in Schieflage gebracht. Jetzt sieht es beim beliebtesten Treffpunkt in der Landeshauptstadt wieder aus wie eh und je.