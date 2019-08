1,3 Kilo Crystal Meth bei Schmugglern entdeckt

Drogen in Angelschnur-Behältern versteckt

Immer wieder sollen die 29-Jährige und ihr um ein Jahr älterer Komplize entsprechende Pakete in Wien und Schwechat entgegengenommen haben. Als sie am 6. August 1,2 Kilogramm Crystal Meth, das in Gehäusen von Fischschnüren verpackt gewesen war, abholten und die Drogen in Wien-Simmering zwischenlagerten, wurden die beiden festgenommen.