Schanze frei am Kulm!

Bis 16 gratis

Als Prüller in der Zeitung von Neupers Rücktritt erfuhr, war für den Niederösterreicher, der auf Speed-Skiern 2007 bei einem Bewerb sogar einmal den Hang am Kulm runtergerauscht war, klar: Da muss was gemacht werden! „Ich hab ein paar Dinge aufgeschrieben und bin damit zum Bürgermeister gegangen. Und ich hab gesagt ,Komm, machen wir was!‘“ An der Umsetzung des neuen Konzepts arbeitet das OK-Team auf Hochtouren. Das Comeback der Springer von 14. bis 16. Februar ist zwar noch in weiter Ferne, aber die Zeit drängt. Am Montag beginnt bereits der Ticketverkauf für den Kulm 2020. Und die Organisatoren haben sich einiges überlegt. So haben Frauen am Valentinstag freien Eintritt - für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren gibt‘s das Kulm-Spektakel ohenhin gratis!