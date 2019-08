„Katze“ zeigt sich als nackter „Weihnachtsmann“

Daniela Katzenberger ist bei ihren Fans nicht zuletzt deshalb so beliebt, weil sie sich auch gern selbst mal auf die Schaufel nimmt. So auch jetzt, wo sie ihre Anhänger mit einem Foto von ihrem Wellness-Urlaub im Schwarzwald amüsiert. Nach einem Bad in einer bis über den Rand mit Schaum gefüllten Badewanne posierte die „Katze“ nämlich einfach mal nackt vor der Kamera - und postete diesen Schnappschuss sogleich auf Instagram.