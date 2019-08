Außergewöhnliche Abenteuer beim Filmfest St. Anton

Wer die Berge liebt, ist in St. Anton gut aufgehoben. Wer Bergfilme liebt, der ebenfalls. Mittwoch Abend startete das 25. Filmfest St. Anton. 20 Beiträge sind heuer zu sehen. Sie erzählen von herausfordernden Gipfeln und außergewöhnlichen Abenteurern - so wie die verunglückten Ausnahme-Kletterer David Lama und Hansjörg Auer. An sie wird in St. Anton erinnert.