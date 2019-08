Mutmaßliche Opfer wütend auf „Feigling“ Epstein

„Er hat mich mit dem Tod bedroht, sollte ich nicht mehr Jungfrau sein“

Während ihrer emotionalen Auftritte schilderten am Dienstag die 16 Frauen vor dem Bundesgericht in Manhattan mitunter verstörende Details. So schilderte Chauntae Davies, sie habe sich in einem Krankenhaus zwei Wochen lang übergeben müssen, nachdem sie von Epstein vergewaltigt worden sei. Der Investment-Millionär habe „krankhaft“ junge Frauen missbraucht. Eine andere Frau sagte, sie sei Epsteins „Sklavin“ gewesen. „Ich habe mich machtlos und beschämt gefühlt.“ Epstein habe gedroht, sie zu töten, sollte sie nicht mehr Jungfrau sein.