Rast-Triumph im 500. DTM-Rennen ++ Eng Zehnter

An der Spitze baute Rast mit seinem fünften Sieg im 14. Saisonrennen seine Gesamtführung wieder aus. Der 32-Jährige, der durch einen technischen Defekt am Vortag viele Punkte eingebüßt hatte, liegt nun 20 Zähler vor Müller. Der Schweizer verspielte seine Chancen auf den zweiten Sieg in ebenso vielen Tagen mit einem verpatzten Start. Seine Aufholjagd endete auf Rang zwei.