Nach Unwettern: Obdach ist Katastrophengebiet

Der starke Regen sorgte am Samstag für große Schäden in Obdach: Im Bereich Lavantgraben wurde laut Feuerwehr die Lavantstraße stark in Mitleidenschaft gezogen und teilweise weggerissen. Im Bereich Granitzen kam es zu Vermurungen und Verklausungen. Zudem musste ein Dach eines Wirtschaftsgebäudes abgedeckt werden. Die Feuerwehr Weißkirchen unterstützte die Kameraden aus Obdach.