Größter Aktionär Sazka bestreitet anonyme Anzeige

Die tschechische Sazka-Gruppe, größte Aktionärin der Casinos Austria, hat am Sonntag in einer Stellungnahme abgestritten, etwas mit der anonymen Anzeige zu tun haben, die in der Causa zu mehreren Hausdurchsuchungen geführt hat. Sazka sei bereit, sich rechtlich gegen solcherlei Vorwürfe durch den Chef des Glücksspielriesen und Casinos-Mitaktionärs Novomatic, Harald Neumann, zu verteidigen, so ein Sprecher des Unternehmens.