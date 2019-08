Kovac über Lewandowski: „Dafür ist er ja da“

Fünf Tore in zwei Spielen, alle bisherigen Bayern-Saisontore erzielt: Robert Lewandowski mausert sich auch in der noch jungen neuen Saison zur Lebensversicherung des FC Bayern. Das registriert auch Trainer Niko Kovac, der sich nach dem 3:0-Sieg bei Schalke ganz locker-humoristisch zeigte. Angesprochen auf Lewandowskis Super-Lauf meinte Kovac: „Dafür ist er ja da.“ Was er sonst noch zum Spiel zu sagen hatte, sehen Sie hier im Video (oben).