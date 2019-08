Schwan verfing sich in Angelschnur: gerettet!

Happy End in Zell am See! Ein Jungschwan verhedderte am Samstagnachmittag am Zeller See in einer Angelschnur. Stadtpolizei und Beamten der Polizeiinspektion Zell am See konnten das Tier zum Ufer treiben und es einfangen. Tatkräftige kam auch von Passanten: Sie schirmten die zu Hilfe kommenden Schwäne ab. Nach kurzer Zeit war das junge Tier aus seine misslichen Lage befreit und konnte unverletzt am See freigelassen werden.