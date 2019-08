Verirrte Bergsteiger in Osttirol geborgen

In eine missliche Lage gerieten am Freitag zwei Bergsteiger in Osttirol! Der 65-Jährige und dessen Begleiterin (59) dürften bei einer Tour in der Venedigergruppe eine Wegkreuzung übersehen haben - als sie plötzlich vor einem Schneefeld standen und die Sicht aufgrund von Nebel stark beeinträchtigt war, setzten die beiden einen Notruf ab.