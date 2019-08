Neuer Reaktor für AKW Krsko „völlig indiskutabel“

SPÖ und FPÖ haben sich am Freitag gegen die Pläne der slowenischen Regierung ausgesprochen, einen zweiten Reaktorblock im AKW Krsko zu errichten. „Das ist völlig inakzeptabel, Atomkraft und Kohlekraft sollten Auslaufmodelle sein“, betonte der steirische Landeshauptmannstellvertreter und Katastrophenschutzreferent Michael Schickhofer (SPÖ) in einer Aussendung. Zudem stehe das AKW in einer Erdbebenzone