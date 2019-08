Peter Lohmeyer: Der Tod hat viele Gesichter

Lohmeyer ist im übrigen nicht nur begnadeter Schauspieler, sondern auch Zeichner. Bis 30. August kann man seine figurativen Werke, Ölkreide auf Papier kombiniert mit einem Schuss Balsamico am Universitätsplatz 9 in Augenschein nehmen. Ein Blick „Zwischendurch“, so auch der Titel der Ausstellung, lohnt sich. So entdeckt man auf den Bildern doch auch Kollegen wie Edith Clever.