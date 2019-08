Mega-Planet um jungen Stern Beta Pictoris entdeckt

Der neue Planet erhielt den Namen Beta Pictoris C. Bereits seit 2009 war ein erster Planet - Beta Pictoris B - entdeckt worden. Beta Pictoris C wurde nicht mit klassischer Himmelsbeobachtung gefunden, sondern mit hochmodernem Instrumentarium. Die Forscher werten dazu Daten des sogenannten HARPS-Spektrografen an einem 3,6-Meter-Teleskop am La Silla Observatoriums der Europäischen Südsternwarte ESO in Chile, aus.