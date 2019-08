Mutter und Tochter in Wrack aus Bach gehoben

Zwei Pkw-Insassen sind am Montagvormittag bei einem Unfall in der Südweststeiermark in ihrem Wagen eingeklemmt und verletzt worden. Die Lenkerin des Autos hatte einem Radfahrer (81) ausweichen müssen und stürzte in der Folge samt Fahrzeug und der Tochter am Beifahrersitz in einen Bach. Dort blieb das Fahrzeug am Dach liegen, die zwei Frauen wurden eingeklemmt und mussten mitsamt dem Wrack auf die Straße gehoben werden.