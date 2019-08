Merkel dankt den Ungarn - und mahnt Premier Orban

Merkel betont Wichtigkeit des europäischen Gemeinwohls

„Sopron ist ein Beispiel dafür, wie viel wir Europäer erreichen können, wenn wir für unsere unteilbaren Werte mutig einstehen“, sagte Merkel in der Evangelischen Kirche von Sopron. In Anwesenheit von Orban mahnte sie die Kompromissfähigkeit der EU-Staaten in strittigen Fragen ein. „Wir sollten uns stets bewusst sein, dass nationales Wohl immer auch vom europäischen Gemeinwohl abhängt“, meinte sie, was Beobachter als Seitenhieb auf Orban interpretierten. Ungarn gehört zu den EU-Ländern, die in der Migrationsfrage ihre nationalen Interessen unnachgiebig verteidigen.