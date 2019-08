Heute ist Baustart auf der Westbahnstrecke

Mit mehr als 300 Zügen pro Tag ist die Westbahn in Salzburg extrem stark frequentiert. Wegen der Arbeiten ist im Bereich der Baustellen nur ein eingleisiger Betrieb möglich, weshalb die Kapazität nicht reicht und zahlreiche Verbindungen gestrichen werden müssen. Nicht betroffen davon sind die RailjetXpress-Züge (RJX) der ÖBB, die auch in dieser Zeit planmäßig fahren sollen. Die Railjets (RJ) von und nach Wien enden aber bereits in Vöcklabruck. Beim privaten Bahnbetreiber Westbahn können die Züge zwischen Salzburg und Wien Westbahnhof laut Fahrplan verkehren, die Züge von und nach Wien-Praterstern enden allerdings in Attnang-Puchheim. Im Früh- und Abendverkehr gibt es im Fernverkehr aber zusätzliche Verbindungen.