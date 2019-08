Russe triumphiert über „Djoker“ nach Taktikwechsel

Der 6:2,6:4-Erfolg über die Australierin verhinderte auch, dass Barty am Montag Naomi Osaka auf dem Tennis-Thron wieder ablöst. Kusnezowa, die 2004 die US Open und 2009 Roland Garros gewonnen hat, trifft nun auf Madison Keys (oben im Bild). Letztere gewann in der Night Session das US-Duell mit der aufstrebenden Sofia Kenin 7:5,6:4. Keys kommt rechtzeitig ihrem Heim-Major in Form. Bei den US Open hatte sie 2017 das Endspiel erreicht, nun stand sie in Cincinnati in ihrem ersten Hartplatz-Finale seit damals.