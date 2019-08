„Mary“: Nach Lkw nun auch Heustadel verunstaltet

Derselbe Schriftzug auf Heustadel

Fakt ist: Die Vandalen von Karres sind nach wie vor flüchtig. Einzig der Schriftzug „Mary“ ist erneut wieder aufgetaucht. Und zwar in Wald im Pitztal. „Zwischen dem 20. Juli und dem 11. August wurde dieser Schriftzug in einem Feldstück in Niedergreit unterhalb von Niederried bei einem dort befindlichen Heustadel mittels Grafiti angebracht“, heißt es von Seiten der Polizei.