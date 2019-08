„Cat‘s Love“ spendet Futter an Verein in Not

Die Alleinfutter-Menüs von „Dog‘s Love“ versprechen 100 Prozent Lebensmittelqualität, Natur und Genuss. Unter dem Namen „Cat‘s Love“ führt man hochwertiges Katzenfutter. „Als Tierliebhaber ist es uns nicht nur wichtig, wirtschaftlich zu agieren, es geht uns um das Wohlergehen der Tiere“, so Gründerin Katharina Walleczek. Für das Unternehmen mit Herz also selbstverständlich, auch Vereine in Not zu unterstützen. Ein solcher ist die „Tierhilfe FÜR Notnasen“ - Heidemarie Kuhar hilft mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln überall da, wo sie gebraucht wird. Kastrationsprojekte müssen finanziert und hungrige Mäuler gestopft werden.