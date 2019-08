ZZ Top: 50 Jahre im Dienste des Rock‘n‘Roll

Mit Synthesizern, Drumcomputern und Sequenzern frischen sie ihren Rocksound auf, erfinden sich neu und veröffentlichen 1983 das kraftvolle und pulsierende „Eliminator“. Hartgesottene Bluesfans werfen der Gruppe Verrat vor. „Wir haben richtig was zu hören bekommen, weil wir unseren klassischen Sound verlassen haben“, erzählt Hill. Doch die Verkaufszahlen geben ihnen Recht. „Eliminator“ ist bis heute ihr kommerziell erfolgreichstes Album. Mit den Singles „Gimme All Your Lovin‘“, „Sharp Dressed Man“ und „Legs“ stürmen sie die Charts - auch dank MTV. Dort laufen die coolen, quietschbunten Musikvideos, in denen ZZ Top neben Supermodels und einem aufgemotzten roten 1933er Ford Coupé posieren, rauf und runter. Neben Michael Jackson und Madonna werden die Mitglieder der „kleinen alten Band“, die damals Anfang 30 sind, zu alterslosen Popikonen. Der Look und die Posen sind bis heute ihr Markenzeichen.