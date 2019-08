Dovis WM-Chance? Nicht nur Sieger war Riesentöter

Die internationalen Medien überschlagen sich, sprechen „vom besten Rennen seit Langem“, von „Wahnsinn“ oder auch von einem „epischen Duell“. Das Zweirad-Spektakel in Spielberg ist in der PS-Welt das Hauptthema. Vor allem der Tausendstel-Krimi zwischen Sieger Andrea Dovizioso und Weltmeister Marc Márquez lässt viele staunen. Weil Márquez eigentlich als unschlagbar galt, wenn er an sein absolutes Limit geht. Doch ausgerechnet in Spielberg wurde Dovizioso gegen einen mit den Reifen kämpfenden Márquez zum Riesentöter. Daher lächelte Dovi: „Vielleicht mein bester Sieg.“ Doch nicht nur der Italiener zwang am Red Bull Ring Riesen in die Knie: