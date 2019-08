Nach Gefühlsausbruch: Zarco verlässt KTM

KTM hat am Montag das vorzeitige Ende des Vertragsverhältnisses mit MotoGP-Pilot Johann Zarco bestätigt. Man habe sich gemeinsam darauf geeinigt, den Zweijahresvertrag schon mit Ende 2019 zu beenden, hieß es aus Mattighofen. Zarco ist bisher punkto Ergebnisse deutlich unter den Erwartungen geblieben. Gemeinsam werde man versuchen, in den verbleibenden acht WM-Rennen das Maximum herauszuholen. Zarco hat sich bei KTM in den letzten Monaten nicht mehr wohlgefühlt, wie er in einem aufsehenerregenden Interview kundtat.