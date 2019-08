„Betrüger versenden Tausende Mails pro Tag“

Es gibt sicher 20 verschiedene Versionen von Erpressungs-E-Mails. Das fängt etwa damit an: „Ich weiß, was du im Internet tust. Ich habe deine Webcam gehackt.“ Da bekommen viele Angst. Gefordert werden dann bis zu 500 Euro, aber als Bitcoin. Die Phishing-Mails, um an Bankdaten zu gelangen, sind nach wie vor „beliebt“. Auch Trojaner werden immer wieder als Mail-Anhänge verschickt. Öffnet man sie, kann die Schadsoftware im Hintergrund alle Passwörter hacken.