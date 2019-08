Wohnhausbrand in Tobadill forderte drei Verletzte

Gegen 18.15 Uhr heulten in der Landecker Gemeinde am Eingang des Paznauntals die Sirenen. Der aus bisher unbekannter Ursache in einer Garage ausgebrochene Brand breitete sich aufgrund der Bauweise des Gebäudes (Holzriegelbau) schnell über die Fassade des Wohnhauses aus. Knapp 100 Florianijünger waren bis in die späten Abendstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.