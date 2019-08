Salzburger punkten bei Team-EM

Weniger glücklich war Isaac Asare. Der frischgebackene Weitsprung-Staatsmeister musste sich mit einer Weite von 6,92 Meter und Rang elf zufrieden geben. Damit steuerte der 18-Jährige zwei Zähler für das österreichische Punktekonto bei, auf dem sich nach Tag eins 139,5 Zähler befinden. Somit hält die rot-weiß-rote Equipe zur Halbzeit auf Rang neun unter zwölf Nationen. Um den Klassenerhalt zu schaffen, muss am Sonntag eine Aufholjagd und Rang sieben in der Endabrechnung her. Aktuell fehlen den ÖLV-Athleten 3,5 Zähler auf die siebtplatzierten Bulgaren. Ihren Teil dazu möchte auch Inge Grünwald beitragen, die um 18.30 Uhr im Weitsprung an den Start geht.