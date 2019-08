Eine große Party bis der Doktor kommt!

Bumm. Auf einmal knallt’s. Ob’s aus einem Auspuff eines Bikes kommt oder uns nicht doch gerade ein Feuerwerkskörper um die Ohren geflogen ist, ist um halb vier in der Früh schwer zu eruieren. Willkommen am Campingplatz. Rot, grün, gelb, blau, violett, orange, pink - es gibt sie rund um den Red Bull Ring in allen Farben. Die Betreiber hissen die weiße Fahne - nichts geht mehr. „Zwei, drei Stellplätze vielleicht, sonst sind wir bummvoll“, heißt’s am grünen Campingplatz der Familie Moitzi. Nur einer von vielen Tummelplätzen für das partywütige Biker-Volk