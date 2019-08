Angeklagten im Mordfall Irene P. droht Anstalt

Wie berichtet, soll am 20. Oktober 2018 ein damals 17-Jähriger in Zell am See-Einöd vier Schüsse auf die bildhübsche Verkäuferin abgegeben haben. Die junge Frau verblutete im Stiegenhaus vor ihrer Wohnungstüre. Der Bursche wurde am Heiligen Abend festgenommen, nachdem er während eines Online-Games einem Mitspieler aus Deutschland einen Amoklauf angekündigt hatte.