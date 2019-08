Täter drohte mit „Sexvideos“

Zahlreiche Niederösterreicher erhielten in den vergangenen Tagen Mails von Unbekannten. Darin hieß es, dass ein „Trojaner“ auf dem PC installiert worden sei. Dadurch habe der Absender Zugriff auf die Webcam erhalten und den Eigentümer des Computers beim Besuch von Pornoseiten sowie bei sexuellen Handlungen gefilmt. Die Kriminellen behaupten, den Virus gegen Zahlung eines Geldbetrages - vorzugsweise in der Internetwährung „Bitcoin“ - zu entfernen und die Aufnahmen zu löschen. So auch bei einem zweifachen Familienvater aus St. Pölten. „Ich bekam ein Schreiben mit der Forderung, 2000 Euro per Kryptowährung zu überweisen und ja niemandem davon zu erzählen. Ich ging damit aber sofort zur Polizei“, erklärt der Mann im Gespräch mit der „Krone“.