57-Jähriger starb nach Badeunfall im Weikerlsee

Ein 57-jähriger aus Micheldorf ist am Freitag nach einem Badeunfall in Linz am Weg ins Krankenhaus gestorben. Der Mann war im Kleinen Weikerlsee untergangen und hatte zwar zunächst erfolgreich reanimiert werden können. Doch während des Transports ins Linzer Uniklinikum verloren die medizinischen Helfer den Kampf um sein Leben.