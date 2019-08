„Ich fühle mich wie ein König“

Mit seinen Tattoos und Studios in der ganzen Welt hat Mario Barth längst den internationalen Durchbruch geschafft. Der gebürtige Grazer zählt bekanntlich unter anderem Lenny Kravitz und Silvester Stallone zu seinen prominenten Kunden, ist eben auch in den USA begehrt. Langsam, aber sicher baut sich Barth freilich auch ein zweites Standbein auf. Gemeinsam mit Ex-Starmaniac Gernot Pachernigg rockt er das Projekt About Kings - am Mittwoch die Kasemattenbühne auf dem Grazer Schloßberg. Volles Haus, tolle Stimmung - die Albumpräsentation macht Lust auf mehr. Barth und Co. sind ja längst auf den Geschmack gekommen. Auf der aktuellen Stadiontournee von Andreas Gabalier hat man sich im Vorprogramm an Zigtausende Fans gewöhnt. Barth: „Es ist ein Traum - ich fühle mich auf der Bühne wie ein König!“ About Kings nimmt mittlerweile schon 50 Prozent seiner Arbeit ein, zu 50 Prozent sind es (noch) die Tattoos. „Gut möglich, dass wir im kommenden Jahr als Haupt-Act auf Tournee gehen.“