Sam Antonitsch wechselt zu den Dornbirn Bulldogs

Antonitsch hält derzeit bei 105 Einsätzen in der EBEL. Der sechsfache Nationalteamspieler hatte vor Innsbruck schon eine Saison beim Villacher SV gespielt. Der Stürmer soll auch in der Alps Hockey League beim EC Bregenzerwald eingesetzt werden. Vor seinem Engagement in Villach war Sam Antonitsch vier Jahre lang in den USA.