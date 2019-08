„Seilziehen“ in luftiger Höhe

Bei der neuen Seilbahn „3K K-onnection“ zwischen Maiskogel und Kitzsteinhorn in Kaprun: Am Dienstag wurde das Spannseil eingezogen und an den Enden ineinander verflochten. Seilspleißen sagen dazu die Kenner - eine bewährte Methode, die man auch aus dem Schiffsbau kennt. „Für uns ist das ein emotionaler Moment“, informiert Günther Brennsteiner, der technische Leiter am Kitz, dass jetzt das fünfte Seil eingezogen ist. Die Arbeiten an der 4300 Meter langen Trasse mit nur fünf Stützen sind sehr fordernd. Es wurde extra eine Hängebrücke aufgebaut. Kaprun erwartet sich von der neuen Verbindungsbahn einen Qualitätssprung. Start ist Ende November.