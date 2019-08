Letzter Akt in Megaprozess gegen Gerichtsgutachter

In 13 Fällen soll der Psychologe, der bis Ende 2009 für die Justiz als Sachverständiger arbeitete, Gutachten wie Bausteine zusammengefügt haben - meist zum Nachteil von Vätern. Die Anklage lautete 2013 auf falsche Beweisaussage. In einem ersten Prozess erklärte sich die Einzelrichterin für unzuständig und ortete Betrugsverdacht. Damit wäre ein Schöffensenat am Zug gewesen. Über das Oberlandesgericht Linz landete der Fall wieder bei einer Einzelrichterin in Salzburg - mit der ursprünglichen Anklage. Dann wurde ein Gutachter, der den Gutachter prüfen sollte, in Wien wegen Beweismittelfälschung verurteilt.