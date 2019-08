Asylwerber legen Feuer in Bonner Unterkunft

150 Menschen mussten am Montag wegen eines Brandes in einer deutschen Asylwerberunterkunft in Sicherheit gebracht werden. Mehrere Bewohner wurden verletzt. Das Feuer in der Bonner Notunterkunft ist gelegt worden. Das wird auch durch ein nun aufgetauchtes Video belegt, das junge Männer zeigt, wie sie ihr Zimmer anzünden.