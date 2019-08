Forscher züchten Mischwesen aus Mensch und Affe

Wie die spanische Tageszeitung „El Pais“ berichtet, sei es einem Team unter der Leitung des spanischen Genetikers Juan Carlos Izpisua Belmonte vom renommierten Salk Institute for Biological Studies im kalifornischen La Jolla gemeinsam mit Forschern der Universidad Catolica San Antonio de Murcia (UCAM) in Spanien gelungen, menschliche Stammzellen, die in der Lage sind, jegliche Art von Gewebe zu erzeugen, in einen Affen-Embryo einzubauen.