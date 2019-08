Japaner erzeugt Mischwesen aus Mensch und Tier

Rückentwickelte menschliche Hautzellen

Bei den menschlichen Zellen, die bei dem Experiment zum Einsatz kommen, handelt es sich um Hautzellen, die von den Forschern in ein frühes Entwicklungsstadium zurückversetzt werden. Aus diesem Stadium können sie sich schließlich in jede Art von Gewebe und in verschiedene Organe entwickeln. In Nakauchis Experiment sollen sie sich zu Bauchspeicheldrüsen entwickeln. Er hat das Verfahren bereits mit Mäusezellen getestet, die in Ratten eingepflanzt wurden.