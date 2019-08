So füttern Sie Ihre Katze richtig

Generell sollte an erster Stelle der Zusammensetzung von Katzenfutter immer Fleisch stehen, denn die erste Zutat ist die mit dem höchsten Anteil. Außerdem sollten Sie beim Kauf von Katzenfutter auf die Kennzeichnung „Alleinfuttermittel“ achten - nur so wissen Sie, dass Ihre Katze alle wichtigen Nährstoffe erhält, die sie für ein langes, gesundes Katzenleben an Ihrer Seite benötigt. Vitamine, Taurin und Kalzium sind essentielle Nährstoffe, die unbedingt in einem guten Futter enthalten sein müssen. Ums Thema „Ernährung der Katze“ drehen sich leider auch immer ein paar Mythen. Folgendes sollten Sie bei der Fütterung Ihrer Samtpfote beachten: