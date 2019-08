Vettel verrät seinen einfachen Regenschirm-Trick

„Der Indikator waren die Zuschauer, ohne Witz“, verriet Vettel nach dem Rennen seinen Trick, „Ich habe erst die Hand aus dem Auto rausgehalten. Die Tropfen waren relativ gross. Es fühlte sich auch so an, als sei es immer noch relativ feucht. Dabei sah es aus, als wäre es trocken. Dann habe ich irgendwann angefangen, auf die Zuschauer zu schauen, ob die die Regenschirme aufgespannt haben oder nicht. Und die waren alle weg. Also habe ich gedacht, so schlimm kann es nicht sein. Keiner wird freiwillig so nass.“