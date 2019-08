Exotische Begegnung für Passantin auf Straße

Eine Begegnung der wahrlich seltenen Art hat eine Passantin am Mittwochnachmittag in Breitenfurt bei Wien gemacht, als sie auf offener Straße eine Schnappschildkröte entdeckte. Das Tier, eigentlich in Nordamerika beheimatet und nicht selten sehr aggressiv, irrte auf der Fahrbahn umher, wurde in der Folge von der Fußgängerin in Sicherheit gebracht und dem Wiener Tierschutzverein übergeben.