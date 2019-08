So kann Dominic Thiem in Kitzbühel gewinnen!

Das Ski-Mekka im Tennisfieber. Schon während des Einmarsches wurden Dominic Thiem und Landsmann Sebastian Ofner in Kitzbühel von rot-weiß-roten Fahnen begrüßt - das hatte es in den letzten 20 Jahren in Österreichs Tennis viel zu selten gegeben. Und am Ende gab es Standing Ovations für die Nummer 4 der Welt.